***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.09.2022 09:15
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Cemay Serbest (Döviz) Özel Fon'un İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059205
BIST
10:343.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -17,28
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.144
10:3418,2115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0266
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2271
En Düşük
18,1848
10:3418,2939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3311
En Düşük
18,2201
10:34998,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,35
|Açılış
|: 998,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler10:32
|SMRTG
|41,18
|77.127.809
|% 9,99
|
|KONTR
|47,86
|175.040.693
|% 9,96
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|DOGUB
|10,39
|7.404.530
|% 9,25
|
|BRMEN
|2,98
|325.315
|% 8,36
|
|MTRKS
|52,80
|1.122.950
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|CANTE
|82,05
|3.029.147
|% -5,25
|
|HALKB
|9,10
|1.130.288.268
|% 5,57
|
|THYAO
|71,95
|998.367.893
|% -1,57
|
|VAKBN
|7,86
|850.667.550
|% 7,52
|
|PETKM
|14,07
|680.455.026
|% -2,43
|
|EKGYO
|4,04
|546.487.360
|% 0,75
|
|EKGYO
|4,04
|546.487.360
|% 0,75
|
|HALKB
|9,10
|1.130.288.268
|% 5,57
|
|VAKBN
|7,86
|850.667.550
|% 7,52
|
|ZOREN
|3,05
|202.992.412
|% 4,10
|
|YKBNK
|7,03
|451.877.645
|% -0,14
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1925
|18,2165
|% 0,17
|
|Euro
|18,2676
|18,2902
|% -0,04
|
|Sterlin
|21,0813
|21,1870
|% 0,01
|
|Frank
|18,5769
|18,6888
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8305
|4,8548
|% 0,13
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-4,72
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.710
|6.762
|-12,00
|
|Yarım
|3.269
|3.306
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.652
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,42
|-0,12
|
|B. Petrol
|94,93
|94,93
|-0,71
|