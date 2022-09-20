***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.09.2022 10:14
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Ege Serbest Özel Fon'un Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064168
BIST
10:163.269
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 69,03
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.276
En Düşük
3.221
10:1618,3085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3293
En Düşük
18,2834
10:1618,4145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0839
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4350
En Düşük
18,3282
10:16984,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,63
|Açılış
|: 984,77
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
982,66
BIST En Aktif Hisseler10:16
|HKTM
|37,44
|23.059.040
|% 9,99
|
|ATSYH
|135,00
|4.940.460
|% 7,06
|
|PINSU
|8,58
|4.587.805
|% 6,72
|
|AYES
|30,40
|173.189
|% 6,67
|
|ZOREN
|3,49
|88.569.636
|% 6,40
|
|TSKB
|3,97
|6.448.229
|% -9,98
|
|ISGYO
|13,85
|930.775
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|1.163.103
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,52
|1.267.159.788
|% -8,97
|
|NTHOL
|9,18
|20.089.934
|% -7,74
|
|VAKBN
|8,52
|1.267.159.788
|% -8,97
|
|THYAO
|71,65
|401.726.099
|% 4,22
|
|AKBNK
|11,62
|351.709.891
|% 5,06
|
|ISCTR
|8,19
|342.633.568
|% 3,80
|
|ASELS
|31,00
|287.959.399
|% 1,91
|
|VAKBN
|8,52
|1.267.159.788
|% -8,97
|
|ISCTR
|8,19
|342.633.568
|% 3,80
|
|EKGYO
|4,09
|159.778.536
|% 3,81
|
|YKBNK
|7,13
|260.885.391
|% 5,79
|
|AKBNK
|11,62
|351.709.891
|% 5,06
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2969
|18,3085
|% 0,08
|
|Euro
|18,3928
|18,4145
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,8937
|20,9985
|% 0,35
|
|Frank
|18,9146
|19,0286
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8515
|4,8759
|% 0,18
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|-2,41
|
|Altın Gr.
|985
|985
|0,57
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.689
|6.783
|-6,00
|
|Yarım
|3.259
|3.303
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.653
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,45
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,93
|91,93
|-0,07
|