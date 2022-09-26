***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 10:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065143
BIST
12:143.243
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -38,44
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.243
12:1418,4555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0415
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
12:1417,9340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0904
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9340
En Düşük
17,6343
12:14976,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,49
|Açılış
|: 976,65
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler12:14
|GRNYO
|4,62
|4.354.896
|% 10,00
|
|VESTL
|39,32
|1.014.070.832
|% 9,96
|
|ALKIM
|31,42
|127.632.328
|% 9,94
|
|ELITE
|27,54
|46.714.609
|% 9,72
|
|TEKTU
|2,16
|62.663.807
|% 9,64
|
|PINSU
|5,85
|23.396.782
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|357.713.082
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|793.702
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|235.484.433
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,28
|310.811.323
|% -9,88
|
|THYAO
|69,05
|1.428.970.889
|% -2,54
|
|SASA
|63,80
|1.414.121.697
|% 3,07
|
|VESTL
|39,32
|1.014.070.832
|% 9,96
|
|HEKTS
|51,75
|948.071.285
|% 2,27
|
|ASELS
|30,26
|774.867.389
|% 0,53
|
|SKBNK
|2,28
|310.811.323
|% -9,88
|
|EKGYO
|3,91
|399.345.199
|% -1,51
|
|ZOREN
|4,77
|421.524.052
|% 6,71
|
|YKBNK
|6,64
|579.083.687
|% -4,32
|
|TSKB
|2,62
|235.484.433
|% -9,97
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4459
|18,4555
|% 0,23
|
|Euro
|17,9030
|17,9340
|% 0,51
|
|Sterlin
|19,8412
|19,9407
|% -0,43
|
|Frank
|18,6541
|18,7665
|% -0,13
|
|Riyal
|4,8934
|4,9180
|% 0,29
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|1,85
|
|Altın Gr.
|976
|977
|3,50
|
|Cumhuriyet
|6.620
|6.720
|-15,00
|
|Tam
|6.663
|6.730
|-32,00
|
|Yarım
|3.239
|3.290
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.642
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,70
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|-0,28
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 55 kaybederek (% -1.34 ) 3, 508
-
12:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, SKBNK, EKGYO
-
12:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, VESTL
-
12:29XU100
Endeks 3, 251 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 92 altında . İşlem hacmi 21, 441.00 milyon TL de
-
12:29BRMEN
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 500 adet işlem