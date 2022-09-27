***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.09.2022 10:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu'nun Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065414
BIST
10:273.279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 19,03
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.289
En Düşük
3.271
10:2718,4802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4941
En Düşük
18,4396
10:2717,8740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1398
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9049
En Düşük
17,6995
10:27974,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 11,54
|Açılış
|: 974,54
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
974,58
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler10:24
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|GRNYO
|5,00
|4.266.126
|% 8,23
|
|KMPUR
|56,70
|44.707.735
|% 7,49
|
|KONTR
|56,75
|113.168.023
|% 7,38
|
|CASA
|123,00
|129.150
|% 6,03
|
|ULUFA
|5,76
|538.422
|% -10,00
|
|ISGYO
|8,19
|4.381.584
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|10.455.485
|% -9,96
|
|TSKB
|2,36
|32.853.940
|% -9,92
|
|SKBNK
|2,06
|14.405.484
|% -9,65
|
|SASA
|68,25
|551.710.612
|% 2,86
|
|THYAO
|70,00
|548.144.246
|% 0,86
|
|HEKTS
|56,75
|308.576.629
|% 4,13
|
|EKGYO
|4,00
|285.859.945
|% 1,78
|
|YKBNK
|7,03
|255.156.646
|% 1,44
|
|EKGYO
|4,00
|285.859.945
|% 1,78
|
|ZOREN
|4,10
|202.436.008
|% -3,53
|
|YKBNK
|7,03
|255.156.646
|% 1,44
|
|KATMR
|1,79
|51.756.055
|% -0,56
|
|VAKBN
|7,80
|214.353.665
|% -1,89
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4733
|18,4812
|% 0,03
|
|Euro
|17,8775
|17,8987
|% 0,93
|
|Sterlin
|19,8684
|19,9681
|% 1,04
|
|Frank
|18,6247
|18,7369
|% 0,64
|
|Riyal
|4,8974
|4,9220
|% 0,09
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|15,95
|
|Altın Gr.
|972
|972
|9,41
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.612
|6.702
|23,00
|
|Yarım
|3.217
|3.281
|13,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.639
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,18
|
|B. Petrol
|84,07
|84,07
|1,21
|