***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.10.2022 13:50
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon'un Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066958
BIST
14:213.435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 42,76
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
14:2118,5851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0350
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
14:2118,3997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1727
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4248
En Düşük
18,1735
14:211.017,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.017,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler14:21
|AKSA
|66,00
|510.869.961
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.803.574
|% 9,99
|
|SASA
|78,35
|3.244.985.408
|% 9,89
|
|KUYAS
|9,61
|41.007.386
|% 9,83
|
|BARMA
|54,65
|149.621.727
|% 9,34
|
|KIMMR
|10,95
|34.033
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|79,40
|5.051.899.180
|% 2,25
|
|SASA
|78,35
|3.244.985.408
|% 9,89
|
|AKBNK
|12,53
|2.453.201.339
|% 0,97
|
|VAKBN
|7,80
|2.285.190.930
|% 2,36
|
|YKBNK
|7,89
|2.154.508.834
|% 1,54
|
|EKGYO
|4,20
|1.278.945.573
|% -0,94
|
|VAKBN
|7,80
|2.285.190.930
|% 2,36
|
|YKBNK
|7,89
|2.154.508.834
|% 1,54
|
|HALKB
|8,12
|1.864.117.112
|% 5,87
|
|TSKB
|2,63
|587.113.666
|% -0,75
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5727
|18,5851
|% 0,19
|
|Euro
|18,3886
|18,3997
|% 0,95
|
|Sterlin
|20,9831
|21,0883
|% 0,21
|
|Frank
|18,7241
|18,8369
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9281
|4,9528
|% 0,16
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|1,93
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|3,65
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|86,00
|
|Tam
|6.801
|6.865
|-8,00
|
|Yarım
|3.314
|3.354
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.677
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,44
|0,08
|
|B. Petrol
|89,46
|89,46
|0,60
|