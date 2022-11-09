***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.11.2022 10:32
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon'un güncel izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078493
BIST
10:514.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 43,52
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.411
En Düşük
4.354
10:5118,6048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0822
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6092
En Düşük
18,4972
10:5118,7653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1027
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7653
En Düşük
18,6562
10:511.023,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,92
|Açılış
|: 1.023,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.024,43
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler10:50
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|29.684.205
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|5.948.050
|% 9,93
|
|ATEKS
|69,45
|11.661.654
|% 9,54
|
|ODAS
|9,74
|1.294.176.192
|% 9,44
|
|KNFRT
|14,94
|48.567.212
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|46.517.923
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|38.949.533
|% -9,84
|
|ULAS
|7,42
|2.948.809
|% -8,28
|
|CUSAN
|18,00
|26.915.918
|% -7,69
|
|THYAO
|115,00
|2.370.081.432
|% 1,77
|
|EREGL
|36,00
|1.377.102.363
|% 0,73
|
|ODAS
|9,74
|1.294.176.192
|% 9,44
|
|ALARK
|87,20
|795.694.903
|% 8,32
|
|HEKTS
|34,86
|793.401.645
|% 6,28
|
|EKGYO
|5,15
|718.400.936
|% -0,96
|
|ODAS
|9,74
|1.294.176.192
|% 9,44
|
|SKBNK
|2,16
|146.433.541
|% 2,37
|
|TSKB
|3,14
|165.255.429
|% 0,64
|
|DOHOL
|6,45
|289.969.318
|% 0,00
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5983
|18,6032
|% 0,44
|
|Euro
|18,7459
|18,7693
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,3810
|21,4882
|% 0,32
|
|Frank
|18,7926
|18,9058
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9354
|4,9601
|% 0,42
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|2,62
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,74
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.822
|6.888
|0,00
|
|Yarım
|3.324
|3.367
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.683
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,77
|12,79
|0,05
|
|B. Petrol
|95,27
|95,27
|-0,09
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:05KMPUR
Yüzde 7.90 oranında artışla 127.00 lira fiyatla işlem gören hissede 408, 255 adet işlem
-
11:04ODAS
Yüzde 9.55 oranında artışla 9.75 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 569, 444 adet işlem
-
11:03KONTR
Yüzde 7.38 oranında artışla 146.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 343, 906 adet işlem
-
11:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 41 artarak (% 0.89 ) 4, 810
-
11:02XU100
Endeks 4, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 20, 711.00 milyon TL de