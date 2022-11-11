***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.11.2022 09:26
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079344
BIST
11:584.519
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 51,70
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
11:5818,5487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0588
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
11:5819,0405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1887
|Açılış
|: 18,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0652
En Düşük
18,8141
11:581.053,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,73
|Açılış
|: 1.053,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,30
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler11:57
|AKENR
|4,40
|84.484.985
|% 10,00
|
|ALCTL
|89,25
|15.703.002
|% 9,98
|
|BRSAN
|65,80
|73.871.211
|% 9,94
|
|BRYAT
|940,80
|100.812.826
|% 8,21
|
|CELHA
|28,04
|17.135.271
|% 7,85
|
|BANVT
|76,85
|17.954.221
|% -3,33
|
|KAPLM
|118,30
|2.892.754
|% -2,95
|
|EMNIS
|47,74
|119.350
|% -2,57
|
|COSMO
|94,80
|461.012
|% -2,27
|
|ATAGY
|5,58
|702.151
|% -2,11
|
|EREGL
|37,48
|3.159.831.216
|% -0,16
|
|ASELS
|39,76
|2.749.393.325
|% 4,52
|
|KRDMD
|13,17
|1.378.288.005
|% 2,01
|
|ISCTR
|9,47
|1.010.171.324
|% 0,74
|
|AKBNK
|15,52
|925.277.187
|% 0,58
|
|SKBNK
|2,24
|265.750.019
|% 0,45
|
|PETKM
|14,54
|1.625.209.613
|% 0,41
|
|ISCTR
|9,47
|1.010.171.324
|% 0,74
|
|KRDMD
|13,17
|1.378.288.005
|% 2,01
|
|EREGL
|37,48
|3.159.831.216
|% -0,16
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5429
|18,5463
|% 0,31
|
|Euro
|19,0318
|19,0436
|% 1,02
|
|Sterlin
|21,7531
|21,8622
|% 0,74
|
|Frank
|19,2203
|19,3360
|% 0,77
|
|Riyal
|4,9199
|4,9446
|% 0,34
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|7,53
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|7,48
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.961
|7.046
|28,00
|
|Yarım
|3.381
|3.445
|14,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,85
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,04
|0,15
|
|B. Petrol
|96,27
|96,27
|2,60
|