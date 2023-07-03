***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTEB Portföy Sağlık Ve Biyoteknoloji Değişken Fon'un güncel izahnamesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163638BIST