***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon'un güncel izahnamesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163655BIST