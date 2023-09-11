***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.09.2023 16:24
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon'un güncel izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193798
BIST
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16:588.171
En Düşük
|Değişim
|: -1,85%
|| -153,93
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.169
En Yüksek
8.404
16:5826,8948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0583
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
16:5828,9076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1780
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
16:581.664,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,45
|Açılış
|: 1.664,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler16:58
|BOSSA
|11,66
|80.874.630
|% 10,00
|
|RYGYO
|23,76
|102.517.184
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|2.358.584
|% 10,00
|
|YBTAS
|80.300,00
|2.377.201
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|1.278.292
|% 10,00
|
|ONCSM
|213,30
|84.400.640
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,80
|218.082.812
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|532.767.452
|% -9,98
|
|TUKAS
|10,59
|1.231.659.191
|% -9,87
|
|ULAS
|20,60
|11.308.252
|% -9,65
|
|KOZAL
|33,04
|8.370.519.795
|% 6,86
|
|KZGYO
|47,26
|5.599.365.135
|% 6,49
|
|THYAO
|236,60
|5.402.339.537
|% -2,75
|
|ENKAI
|35,36
|5.107.014.468
|% 3,27
|
|ISCTR
|23,14
|4.789.904.053
|% -6,32
|
|ZOREN
|5,13
|2.570.513.995
|% 0,79
|
|EKGYO
|9,13
|3.457.572.738
|% -3,69
|
|SKBNK
|5,75
|1.598.862.465
|% 4,17
|
|KOZAL
|33,04
|8.370.519.795
|% 6,86
|
|KLGYO
|3,35
|762.369.222
|% 0,30
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8640
|26,8948
|% 0,22
|
|Euro
|28,8962
|28,9076
|% 0,62
|
|Sterlin
|33,5803
|33,7487
|% 0,66
|
|Frank
|30,0284
|30,2093
|% 0,33
|
|Riyal
|7,1440
|7,1798
|% 0,15
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|7,65
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|10,45
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|36,00
|
|Tam
|11.076
|11.155
|46,00
|
|Yarım
|5.555
|5.600
|24,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.800
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,99
|20,02
|0,22
|
|B. Petrol
|91,36
|91,36
|0,71
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:13XU100
Endeks 8, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 82 altında . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
-
17:13ENERY
Yüzde -9.22 oranında düşüşle 186.20 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 369, 814 adet işlem
-
17:12IZENR
Yüzde -6.43 oranında düşüşle 60.35 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 840, 540 adet işlem
-
17:11ANGEN
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 18.56 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 808, 397 adet işlem
-
17:10ATATP
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 37.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 051, 750 adet işlem