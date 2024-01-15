***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.01.2024 14:52
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon'un güncel izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240052
BIST
'
16:578.048
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 61,96
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
16:5730,1029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0049
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
16:5732,9706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0136
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
16:571.987,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,19
|Açılış
|: 1.987,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler16:57
|PKENT
|267,00
|194.515.312
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|75.834.948
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|78.852.086
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|207.257.325
|% 9,95
|
|DOGUB
|22,32
|140.309.315
|% 9,95
|
|PEGYO
|19,80
|192.261.569
|% -10,00
|
|SAMAT
|43,64
|331.716.482
|% -9,98
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|IZFAS
|14,32
|58.210.831
|% -6,04
|
|METUR
|6,91
|51.009.696
|% -5,86
|
|THYAO
|253,25
|6.909.557.670
|% 0,90
|
|KCHOL
|161,00
|5.066.386.841
|% 3,54
|
|AKBNK
|43,00
|4.789.174.606
|% -0,60
|
|ISCTR
|25,40
|3.957.987.243
|% -2,16
|
|YKBNK
|22,48
|3.586.671.226
|% -2,01
|
|YKBNK
|22,48
|3.586.671.226
|% -2,01
|
|ISCTR
|25,40
|3.957.987.243
|% -2,16
|
|ADESE
|2,26
|276.439.726
|% 9,71
|
|EKGYO
|8,25
|942.826.222
|% 0,73
|
|AKBNK
|43,00
|4.789.174.606
|% -0,60
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0965
|30,1029
|% 0,02
|
|Euro
|32,9549
|32,9706
|% 0,04
|
|Sterlin
|38,1862
|38,3777
|% -0,15
|
|Frank
|35,1073
|35,3188
|% -0,19
|
|Riyal
|8,0020
|8,0422
|% 0,00
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|913,97
|914,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,23
|974,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,32
|77,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,64
|2.053,93
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:57
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17:12OSMEN
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 54 artarak (% 0.73 ) 7, 145
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17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TATEN, MEGMT, ADESE, EDIP, YGYO, IDEAS, MRGYO, DOGUB, AZTEK, FMIZP
-
17:11
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PEGYO, SAMAT