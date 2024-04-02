***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.04.2024 16:08
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265711
BIST
'
17:039.099
En Düşük
|Değişim
|: -0,64%
|| -58,86
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.080
En Yüksek
9.266
17:0332,1284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0501
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
17:0334,6637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0121
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
17:032.335,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,82
|Açılış
|: 2.335,87
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.347,09
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler17:03
|FMIZP
|371,25
|106.550.527
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|65.444.786
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|41.722.320
|% 10,00
|
|YAYLA
|20,02
|14.410.165
|% 10,00
|
|BRMEN
|6,93
|1.486.445
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|120.374.799
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|369.492.101
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|403.300.517
|% -9,97
|
|PEKGY
|11,21
|653.455.290
|% -9,96
|
|VRGYO
|36,52
|212.257.034
|% -9,96
|
|THYAO
|300,00
|8.534.750.907
|% -1,23
|
|ISCTR
|11,52
|6.161.957.466
|% 0,09
|
|YKBNK
|29,28
|5.448.647.221
|% 3,03
|
|AKBNK
|48,98
|4.720.081.068
|% 2,47
|
|SAHOL
|85,50
|3.843.123.819
|% 1,18
|
|ISCTR
|11,52
|6.161.957.466
|% 0,09
|
|ZOREN
|5,97
|1.994.744.558
|% -2,61
|
|YKBNK
|29,28
|5.448.647.221
|% 3,03
|
|EKGYO
|9,07
|1.178.571.943
|% -1,95
|
|AKBNK
|48,98
|4.720.081.068
|% 2,47
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0825
|32,1284
|% -0,16
|
|Euro
|34,5876
|34,6637
|% -0,03
|
|Sterlin
|40,4939
|40,6968
|% 0,29
|
|Frank
|35,5876
|35,7660
|% 0,04
|
|Riyal
|8,5968
|8,6399
|% 0,23
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,53
|25,57
|% 0,66
|
|Platin
|924,13
|926,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.005,81
|1.008,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,34
|88,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.268,04
|2.268,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18ASELS
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 52.70 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 706, 447 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 72 kaybederek (% -0.59 ) 9, 866
-
17:17XU100
Endeks 9, 090 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 85, 856.00 milyon TL de
-
17:17BANVT
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 153.20 lira fiyatla işlem gören hissede 303, 192 adet işlem
-
17:16SMRTG
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 57.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 863, 997 adet işlem