***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.04.2024 17:30
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 14.03.2024 tarih ve E-12233903-305.07-51266 sayılı yazısı ile III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 'nde (Tebliğ) yapılan serbest fonlara ilişkin değişikliklere uygun olarak hazırlanmış izahname ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273022
BIST
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18:009.549
En Düşük
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|: 9.645
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|: 32,5700
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|Önceki Kapanış
|: 32,4500
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32,5085
En Düşük
32,3337
18:0034,5986
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler18:00
|MAGEN
|18,37
|575.293.619
|% 10,00
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|KCAER
|63,25
|1.829.454.842
|% 10,00
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|UFUK
|379,50
|27.555.982
|% 10,00
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|DNISI
|19,61
|78.808.977
|% 9,98
|
|GSRAY
|7,62
|658.412.353
|% 9,96
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|CLEBI
|1.791,00
|429.764.332
|% -10,00
|
|GRNYO
|11,61
|15.650.652
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,13
|1.105.200.266
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|31.824.451
|% -9,96
|
|THYAO
|298,00
|11.575.784.161
|% -0,17
|
|ENTRA
|14,87
|7.490.610.495
|% -7,64
|
|TUPRS
|186,10
|5.187.265.223
|% 1,69
|
|KOZAL
|24,60
|5.058.182.097
|% 0,41
|
|YKBNK
|30,12
|5.028.064.891
|% -4,68
|
|ENTRA
|14,87
|7.490.610.495
|% -7,64
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|ZOREN
|5,73
|1.977.398.196
|% -2,55
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|ISCTR
|12,19
|4.246.443.356
|% -4,09
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|KOZAL
|24,60
|5.058.182.097
|% 0,41
|
|YKBNK
|30,12
|5.028.064.891
|% -4,68
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,4894
|32,4979
|% 0,27
|
|Euro
|34,5836
|34,5973
|% 0,30
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|Sterlin
|40,4083
|40,6108
|% 0,34
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|Frank
|35,5793
|35,7577
|% 0,22
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|Riyal
|8,6582
|8,7016
|% 0,37
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|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|28,24
|28,28
|% 0,66
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|Platin
|969,17
|970,03
|% 0,66
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|Paladyum
|1.027,17
|1.029,76
|% 0,66
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|Brent Pet.
|90,13
|90,13
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.386,33
|2.386,64
|% 0,66
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