***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.04.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 14.03.2024 tarih ve E-12233903-305.07-51266 sayılı yazısı ile III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 'nde (Tebliğ) yapılan serbest fonlara ilişkin değişikliklere uygun olarak hazırlanmış izahname ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273022BIST