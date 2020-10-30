***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.10.2020Bildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalarTEB Portföy TEB Grubu Değişken Özel Fon 28/10/2020-30/10/2020 tarihleri arasında %14 faiz oranı ile kredi kullanmıştır.Alınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek BilgiTürk Ekonomi Bankası A.Ş. 15.000 TL % 14 28/10/2020 30/10/2020 ,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884771BIST