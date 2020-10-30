***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
30.10.2020 09:59
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2020
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon 28/10/2020-30/10/2020 tarihleri arasında %14 faiz oranı ile kredi kullanmıştır.
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 4.000.000 TL % 14 28/10/2020 30/10/2020 ,0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884772
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
0
En Düşük
0
12:358,3268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0385
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3358
En Düşük
8,2678
12:359,7239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0430
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7457
En Düşük
9,6423
12:35498,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,56
|Açılış
|: 498,95
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
502,43
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler12:35
|TURSG
|5,58
|68.988.828
|% 0,00
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% 0,00
|
|TTRAK
|112,00
|27.531.011
|% 0,00
|
|POLHO
|3,92
|132.889.374
|% 0,00
|
|THYAO
|9,16
|181.081.805
|% 0,00
|
|TURSG
|5,58
|68.988.828
|% 0,00
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% 0,00
|
|TTRAK
|112,00
|27.531.011
|% 0,00
|
|POLHO
|3,92
|132.889.374
|% 0,00
|
|THYAO
|9,16
|181.081.805
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 0,00
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 0,00
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 0,00
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3167
|8,3268
|% 0,46
|
|Euro
|9,7089
|9,7239
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,6851
|10,7387
|% 0,10
|
|Frank
|9,0414
|9,0959
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2068
|2,2178
|% 0,24
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|3,34
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,80
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,03
|
|B. Petrol
|38,01
|38,01
|-0,25
|
Seans Raporu
12:35
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17:57
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17:57
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17:42
OLMIP, BALAT, ISBIR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:27
ETYAT, ISGSY, FORMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında