***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
15.01.2021 10:40
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 150.000 TL % 0 14/01/2021 15/01/2021 .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902528
BIST
11:221.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -8,13
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.543
En Düşük
1.532
11:227,4232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0623
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4232
En Düşük
7,3521
11:228,9999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0316
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
8,9999
En Düşük
8,9346
11:22440,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,04
|Açılış
|: 440,57
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
441,28
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler11:20
|PKENT
|1.076,90
|1.961.289
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|5.894.924
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|931.560
|% 9,98
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|7.568.010
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,48
|753.283.257
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,52
|717.273.133
|% -3,03
|
|SISE
|7,86
|673.027.262
|% 1,68
|
|KRDMD
|6,58
|590.125.939
|% 2,65
|
|GARAN
|10,12
|357.493.175
|% -1,84
|
|EKGYO
|2,48
|753.283.257
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,52
|717.273.133
|% -3,03
|
|SKBNK
|1,62
|198.940.232
|% -1,22
|
|KRDMD
|6,58
|590.125.939
|% 2,65
|
|IHLGM
|1,39
|120.206.665
|% 1,46
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4128
|7,4142
|% 0,72
|
|Euro
|8,9873
|8,9941
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,0757
|10,1263
|% 0,25
|
|Frank
|8,2941
|8,3440
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9659
|1,9758
|% 0,47
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|5,37
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,80
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,75
|55,75
|-0,67
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:36BUCIM
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 11.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 905, 402 adet işlem
-
11:35BUCIM
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 998 adet işlem
-
11:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 26 kaybederek (% -0.79 ) 1, 668
-
11:33
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, TRKCM, DOHOL
-
11:33XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 8, 618.00 milyon TL de