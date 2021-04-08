***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
08.04.2021 08:53
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 45.000 TL % 0 07/04/2021 08/04/2021 .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924642
BIST
10:081.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,59
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.429
En Düşük
1.422
10:088,1615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0153
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1790
En Düşük
8,1369
10:089,7173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0267
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
10:08458,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,08
|Açılış
|: 458,39
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,73
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler10:06
|FRIGO
|51,85
|10.724.358
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|56.523
|% 9,98
|
|VAKFN
|26,04
|1.879.984
|% 9,97
|
|NTGAZ
|15,03
|11.137.516
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|38.091
|% 9,50
|
|IDEAS
|75,60
|440.824
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,82
|3.162.154
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|22.868.291
|% -9,97
|
|MERIT
|220,00
|103.400
|% -8,33
|
|UZERB
|46,50
|37.991
|% -6,78
|
|BJKAS
|9,98
|84.750.361
|% 7,89
|
|GARAN
|6,89
|54.895.725
|% 0,73
|
|PETKM
|6,07
|51.294.954
|% 1,17
|
|KOZAL
|121,40
|45.530.195
|% 1,34
|
|FENER
|37,48
|38.768.286
|% -3,65
|
|EKGYO
|1,97
|19.171.560
|% 0,00
|
|ODAS
|3,72
|32.559.198
|% 0,81
|
|BJKAS
|9,98
|84.750.361
|% 7,89
|
|PETKM
|6,07
|51.294.954
|% 1,17
|
|GARAN
|6,89
|54.895.725
|% 0,73
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1510
|8,1579
|% 0,14
|
|Euro
|9,7064
|9,7180
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,2181
|11,2744
|% 0,50
|
|Frank
|8,7636
|8,8164
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1721
|2,1830
|% 0,27
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|4,88
|
|Altın Gr.
|458
|458
|2,33
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,05
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|-0,54
|