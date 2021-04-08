***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
08.04.2021 08:55
rim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 25.000 TL % 0 07/04/2021 08/04/2021 .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924643
BIST
10:111.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,09
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.429
En Düşük
1.422
10:118,1618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0156
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1790
En Düşük
8,1369
10:119,7187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0281
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
10:11458,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,11
|Açılış
|: 458,10
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,73
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler10:10
|MTRKS
|37,26
|61.367
|% 9,98
|
|VAKFN
|26,04
|1.879.984
|% 9,97
|
|NTGAZ
|15,03
|11.449.193
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|38.091
|% 9,50
|
|FRIGO
|51,25
|17.280.588
|% 8,72
|
|IDEAS
|75,60
|440.824
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,82
|3.162.154
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|24.381.853
|% -9,97
|
|MERIT
|220,00
|103.400
|% -8,33
|
|UZERB
|46,50
|37.991
|% -6,78
|
|BJKAS
|9,92
|118.959.884
|% 7,24
|
|GARAN
|6,90
|83.460.766
|% 0,88
|
|KOZAL
|121,30
|62.228.566
|% 1,25
|
|FENER
|37,06
|60.430.296
|% -4,73
|
|PETKM
|6,09
|59.306.360
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,96
|35.819.365
|% -0,51
|
|TSKB
|1,41
|21.290.070
|% 0,00
|
|GARAN
|6,90
|83.460.766
|% 0,88
|
|BJKAS
|9,92
|118.959.884
|% 7,24
|
|ODAS
|3,73
|38.485.153
|% 1,08
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1587
|8,1659
|% 0,24
|
|Euro
|9,7089
|9,7211
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,2284
|11,2847
|% 0,59
|
|Frank
|8,7694
|8,8222
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1733
|2,1842
|% 0,33
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|6,80
|
|Altın Gr.
|458
|458
|2,59
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,06
|
|B. Petrol
|62,63
|62,63
|-0,53
|
Seans Raporu
10:10
daha fazla
-
10:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 96 artarak (% 0.62 ) 1, 463
-
10:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:26
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, FRIGO
-
10:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:26XU100
Endeks 1, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 1, 232.00 milyon TL de