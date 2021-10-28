***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
28.10.2021 12:58
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 350.000 TL % 0 28/10/2021 01/11/2021 .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973176
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5824
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1023
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6315
En Düşük
9,4668
12:3511,1052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0781
|Açılış
|: 11,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1795
En Düşük
11,0056
12:35556,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 9,01
|Açılış
|: 556,98
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,41
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5799
|9,5847
|% 1,10
|
|Euro
|11,0976
|11,1056
|% 0,71
|
|Sterlin
|13,1671
|13,2331
|% 1,36
|
|Frank
|10,4153
|10,4781
|% 1,23
|
|Riyal
|2,5548
|2,5677
|% 1,35
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,35
|
|Altın Gr.
|557
|557
|8,84
|
|Cumhuriyet
|3.655
|3.710
|51,00
|
|Tam
|3.639
|3.730
|49,36
|
|Yarım
|1.759
|1.804
|23,88
|
|Çeyrek
|882
|902
|11,94
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|0,10
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|-1,21
|