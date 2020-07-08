***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 22:13
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857845
BIST
15:38119.058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 345,93
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
15:386,8619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
15:387,7895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0143
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
15:38399,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,50
|Açılış
|: 399,41
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.414.582
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.879.562
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|34.729.460
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|10.594.984
|% 9,98
|
|BERA
|5,29
|92.690.769
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.827.806
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.148.706
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|19.542.373
|% -9,67
|
|SNPAM
|8,90
|5.137.252
|% -7,58
|
|GLBMD
|5,07
|16.410.078
|% -7,48
|
|SISE
|6,64
|2.952.041.334
|% 4,24
|
|THYAO
|11,75
|1.440.755.627
|% 3,89
|
|TRKCM
|4,68
|1.130.918.785
|% 8,58
|
|EKGYO
|2,26
|936.415.100
|% -0,88
|
|ODAS
|2,74
|921.748.928
|% 1,11
|
|SISE
|6,64
|2.952.041.334
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,26
|936.415.100
|% -0,88
|
|ODAS
|2,74
|921.748.928
|% 1,11
|
|TRKCM
|4,68
|1.130.918.785
|% 8,58
|
|KRDMD
|3,26
|676.489.720
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6592
|8,7026
|% 0,42
|
|Frank
|7,2871
|7,3310
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|1,64
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.590
|2.610
|5,00
|
|Tam
|2.666
|2.678
|5,10
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|2,50
|
|Çeyrek
|648
|656
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,17
|0,04
|
|B. Petrol
|43,39
|43,39
|0,09
|