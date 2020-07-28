***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2020 15:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862461
BIST
15:311.178
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -17,94
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
15:316,9310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0702
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
15:318,1341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0695
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
15:31431,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,12
|Açılış
|: 431,16
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|28,16
|30.982.306
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.345.238
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.471.321
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|43.168.267
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|89.183.152
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.127.807
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|38,08
|1.828.038.229
|% 1,06
|
|GUSGR
|6,12
|1.451.893.577
|% 8,13
|
|KRDMD
|3,12
|921.669.769
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,28
|879.112.248
|% -1,72
|
|GARAN
|7,54
|755.619.728
|% -2,96
|
|EKGYO
|2,28
|879.112.248
|% -1,72
|
|KRDMD
|3,12
|921.669.769
|% 0,32
|
|IHLAS
|0,94
|253.510.401
|% -5,05
|
|GUSGR
|6,12
|1.451.893.577
|% 8,13
|
|GSDHO
|2,67
|452.595.801
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9196
|8,9643
|% 1,11
|
|Frank
|7,5350
|7,5804
|% 1,32
|
|Riyal
|1,8453
|1,8545
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-4,57
|
|Altın Gr.
|431
|431
|2,40
|
|Cumhuriyet
|2.829
|2.864
|37,30
|
|Tam
|2.914
|2.946
|38,50
|
|Yarım
|1.415
|1.438
|18,80
|
|Çeyrek
|710
|720
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,91
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|5,30
|5,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|43,94
|43,94
|0,04
|