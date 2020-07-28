***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2020 15:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862484
BIST
16:171.177
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -18,70
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
16:176,9452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0844
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
16:178,1517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0871
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
16:17431,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,71
|Açılış
|: 431,75
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|28,16
|31.081.119
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|66.258.352
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.504.145
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|89.715.290
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|750.824
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.247.128
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,74
|2.108.600.838
|% 0,16
|
|GUSGR
|6,20
|1.685.196.470
|% 9,54
|
|KRDMD
|3,12
|1.097.071.486
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,28
|916.890.776
|% -1,72
|
|GARAN
|7,51
|902.923.540
|% -3,35
|
|EKGYO
|2,28
|916.890.776
|% -1,72
|
|IHLGM
|1,75
|296.492.702
|% -4,37
|
|IHYAY
|1,35
|227.453.447
|% -2,17
|
|TSKB
|1,21
|181.544.315
|% -2,42
|
|YKBNK
|2,28
|299.835.807
|% -2,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9011
|8,9457
|% 0,90
|
|Frank
|7,5332
|7,5786
|% 1,29
|
|Riyal
|1,8425
|1,8517
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-4,81
|
|Altın Gr.
|432
|432
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.831
|2.866
|39,30
|
|Tam
|2.916
|2.948
|40,50
|
|Yarım
|1.416
|1.439
|19,70
|
|Çeyrek
|710
|720
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,89
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|5,30
|5,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|43,81
|43,81
|-0,09
|