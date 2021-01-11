***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 15:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900179
BIST
17:221.526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -14,16
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:227,5094
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,1362
|Açılış
|: 56,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 55,9900
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:229,1287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1031
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6900
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:225,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,05
|Açılış
|: 5,95
|
|Önceki Kapanış
|: 6,00
|
6,05
En Düşük
5,77
BIST En Aktif Hisseler17:22
|TURGG
|146,30
|104.837.199
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|271.000.891
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|145.109.935
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.066.497
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.122.354
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.255.300
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,30
|3.234.787.739
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,48
|1.862.309.094
|% -2,36
|
|GARAN
|10,37
|1.288.671.848
|% -3,62
|
|SKBNK
|1,61
|1.155.445.191
|% 0,00
|
|TCELL
|16,72
|1.063.046.190
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,48
|1.862.309.094
|% -2,36
|
|SKBNK
|1,61
|1.155.445.191
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,63
|592.186.080
|% 3,54
|
|IHLGM
|1,35
|286.894.203
|% -3,57
|
|TSKB
|1,80
|328.662.694
|% -2,17
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5030
|7,5094
|% 1,85
|
|Euro
|9,1191
|9,1287
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,0867
|10,1373
|% 1,16
|
|Frank
|8,3945
|8,4450
|% 1,19
|
|Riyal
|1,9969
|2,0069
|% 1,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-12,58
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,94
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,22
|55,22
|-0,77
|
Seans Raporu
17:22
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