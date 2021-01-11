***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 15:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900181
BIST
17:281.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -8,16
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:287,4991
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1259
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:289,1194
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0938
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:28443,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,11
|Açılış
|: 443,23
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:26
|KONYA
|1.324,40
|153.294.583
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|286.580.267
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.242.799
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.122.354
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|463.469
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.275.355
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,70
|3.254.569.710
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,48
|1.899.445.810
|% -2,36
|
|GARAN
|10,40
|1.330.066.044
|% -3,35
|
|SKBNK
|1,61
|1.181.785.717
|% 0,00
|
|TCELL
|16,73
|1.085.596.163
|% -0,71
|
|EKGYO
|2,48
|1.899.445.810
|% -2,36
|
|SKBNK
|1,61
|1.181.785.717
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,66
|594.290.333
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,36
|292.964.132
|% -2,86
|
|TSKB
|1,81
|329.940.042
|% -1,63
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4984
|7,5024
|% 1,75
|
|Euro
|9,1138
|9,1207
|% 1,05
|
|Sterlin
|10,0922
|10,1428
|% 1,22
|
|Frank
|8,3953
|8,4459
|% 1,20
|
|Riyal
|1,9966
|2,0066
|% 1,90
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-6,82
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,78
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,92
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,13
|55,13
|-0,86
|