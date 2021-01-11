***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 15:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900182
BIST
17:171.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -11,45
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.528
17:177,5168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,1436
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:179,1409
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1153
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:17442,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 4,76
|Açılış
|: 442,84
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:17
|TURGG
|146,30
|103.756.375
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|140.576.836
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|270.916.989
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.066.497
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.122.354
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.243.887
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,80
|3.212.633.377
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,49
|1.827.136.186
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,62
|1.139.902.321
|% 0,62
|
|TCELL
|16,83
|1.039.462.199
|% -0,12
|
|KOZAA
|17,16
|960.514.766
|% 4,76
|
|EKGYO
|2,49
|1.827.136.186
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,36
|256.190.012
|% -2,86
|
|VAKBN
|4,87
|684.579.987
|% -2,01
|
|ODAS
|3,92
|521.708.919
|% -1,26
|
|ALBRK
|1,93
|201.218.088
|% -1,03
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5123
|7,5168
|% 1,95
|
|Euro
|9,1335
|9,1409
|% 1,28
|
|Sterlin
|10,0851
|10,1356
|% 1,15
|
|Frank
|8,3922
|8,4427
|% 1,16
|
|Riyal
|1,9963
|2,0064
|% 1,89
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-11,47
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,94
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|-36,00
|
|Tam
|2.921
|2.995
|-28,92
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-14,48
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|-0,83
|