***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 15:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900189
BIST
17:121.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -6,31
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.528
17:127,5134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,1402
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:129,1334
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1078
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:12443,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,06
|Açılış
|: 443,41
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:10
|KONYA
|1.324,40
|109.015.205
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|235.974.896
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.926.551
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.057.535
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|463.469
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.190.522
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,20
|3.164.633.619
|% -0,67
|
|EKGYO
|2,48
|1.769.428.729
|% -2,36
|
|GARAN
|10,40
|1.152.913.482
|% -3,35
|
|SKBNK
|1,61
|1.107.519.341
|% 0,00
|
|TCELL
|16,84
|1.007.285.725
|% -0,06
|
|EKGYO
|2,48
|1.769.428.729
|% -2,36
|
|SKBNK
|1,61
|1.107.519.341
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,64
|578.761.134
|% 3,94
|
|IHLGM
|1,35
|241.175.003
|% -3,57
|
|KARSN
|3,64
|606.358.884
|% 1,39
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5098
|7,5166
|% 1,94
|
|Euro
|9,1239
|9,1327
|% 1,19
|
|Sterlin
|10,1055
|10,1562
|% 1,35
|
|Frank
|8,4055
|8,4562
|% 1,32
|
|Riyal
|1,9975
|2,0075
|% 1,95
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-13,70
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,93
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|-29,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,39
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,38
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,69
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,00
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|-0,82
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25GLBMD
Yüzde -4.94 oranında düşüşle 6.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 622, 459 adet işlem
-
17:24XU100
Endeks 1, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 32, 018.00 milyon TL de
-
17:24OSTIM
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 519, 593 adet işlem
-
17:23TSGYO
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 526, 063 adet işlem
-
17:21GEDIK
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 13.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 002, 406 adet işlem