***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 16:02
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900197
BIST
17:251.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -9,99
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:257,5030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1298
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:259,1200
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0944
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:25442,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 4,78
|Açılış
|: 442,90
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:23
|FORMT
|5,39
|20.242.799
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|146.426.294
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|271.700.029
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.122.354
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|463.469
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.255.300
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,80
|3.245.786.983
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,48
|1.897.916.181
|% -2,36
|
|GARAN
|10,38
|1.317.213.757
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,62
|1.159.350.077
|% 0,62
|
|TCELL
|16,71
|1.077.694.467
|% -0,83
|
|EKGYO
|2,48
|1.897.916.181
|% -2,36
|
|SKBNK
|1,62
|1.159.350.077
|% 0,62
|
|OZGYO
|2,66
|593.524.059
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,35
|292.411.903
|% -3,57
|
|TSKB
|1,80
|329.712.704
|% -2,17
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4982
|7,5038
|% 1,77
|
|Euro
|9,1147
|9,1253
|% 1,10
|
|Sterlin
|10,1000
|10,1507
|% 1,30
|
|Frank
|8,4014
|8,4520
|% 1,27
|
|Riyal
|1,9984
|2,0084
|% 1,99
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-10,27
|
|Altın Gr.
|442
|443
|4,45
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|-0,83
|
Seans Raporu
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