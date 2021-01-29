***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 14:12
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905978
BIST
13:591.494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,15
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.495
En Düşük
1.474
13:597,3134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0208
|Açılış
|: 7,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3119
13:598,8773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0266
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8699
13:59437,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,01
|Açılış
|: 437,44
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler13:59
|PKENT
|1.524,60
|21.850.974
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|484.682
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|21.964.039
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,48
|755.501
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|19.223.907
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,50
|5.143.866
|% -9,43
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|PARSN
|29,36
|70.549.051
|% -5,96
|
|GUBRF
|73,35
|1.672.595.377
|% 6,15
|
|GARAN
|9,33
|1.125.772.885
|% -0,64
|
|KARSN
|5,35
|686.273.192
|% 7,21
|
|EKGYO
|2,38
|655.311.073
|% 0,42
|
|KOZAL
|116,20
|598.838.732
|% -1,02
|
|EKGYO
|2,38
|655.311.073
|% 0,42
|
|DOHOL
|3,77
|546.802.735
|% 1,34
|
|KARSN
|5,35
|686.273.192
|% 7,21
|
|GARAN
|9,33
|1.125.772.885
|% -0,64
|
|ODAS
|3,83
|441.053.189
|% -0,26
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3115
|7,3134
|% -0,28
|
|Euro
|8,8747
|8,8773
|% -0,30
|
|Sterlin
|9,9942
|10,0443
|% -0,48
|
|Frank
|8,2063
|8,2557
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9464
|1,9561
|% -0,16
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|15,69
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,30
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.873
|2.946
|-35,67
|
|Yarım
|1.389
|1.425
|-17,25
|
|Çeyrek
|697
|713
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,08
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,11
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|0,42
|