***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 14:12
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905983
BIST
14:091.495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,71
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
14:097,3061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0281
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3036
14:098,8676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0363
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8641
14:09436,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,42
|Açılış
|: 436,85
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler14:09
|PKENT
|1.524,60
|21.850.974
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|492.006
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|22.686.859
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,48
|755.501
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,80
|5.242.851
|% -8,68
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|PARSN
|29,36
|70.549.051
|% -5,96
|
|GUBRF
|74,15
|1.706.915.564
|% 7,31
|
|GARAN
|9,35
|1.149.845.230
|% -0,43
|
|KARSN
|5,35
|688.637.598
|% 7,21
|
|EKGYO
|2,38
|679.336.152
|% 0,42
|
|KOZAL
|116,90
|636.354.135
|% -0,43
|
|EKGYO
|2,38
|679.336.152
|% 0,42
|
|DOHOL
|3,77
|556.014.536
|% 1,34
|
|KARSN
|5,35
|688.637.598
|% 7,21
|
|GARAN
|9,35
|1.149.845.230
|% -0,43
|
|ODAS
|3,86
|467.321.527
|% 0,52
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3038
|7,3061
|% -0,38
|
|Euro
|8,8633
|8,8676
|% -0,41
|
|Sterlin
|9,9871
|10,0371
|% -0,55
|
|Frank
|8,2005
|8,2499
|% -0,29
|
|Riyal
|1,9451
|1,9549
|% -0,22
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|14,66
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,91
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-28,82
|
|Yarım
|1.392
|1.428
|-13,94
|
|Çeyrek
|698
|714
|-6,97
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,10
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|0,35
|