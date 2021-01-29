***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 14:12
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905984
BIST
14:091.495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
14:097,3061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0281
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3036
14:098,8676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0363
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8641
14:09436,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,42
|Açılış
|: 436,85
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler14:09
|PKENT
|1.524,60
|21.850.974
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|494.597
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|22.688.450
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,48
|934.267
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,80
|5.243.587
|% -8,68
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|PARSN
|29,36
|70.549.051
|% -5,96
|
|GUBRF
|73,95
|1.715.780.505
|% 7,02
|
|GARAN
|9,34
|1.149.901.102
|% -0,53
|
|KARSN
|5,36
|689.646.065
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,38
|679.462.794
|% 0,42
|
|KOZAL
|116,80
|640.932.011
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,38
|679.462.794
|% 0,42
|
|DOHOL
|3,79
|561.523.828
|% 1,88
|
|KARSN
|5,36
|689.646.065
|% 7,41
|
|GARAN
|9,34
|1.149.901.102
|% -0,53
|
|ODAS
|3,85
|470.842.885
|% 0,26
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3038
|7,3061
|% -0,38
|
|Euro
|8,8633
|8,8676
|% -0,41
|
|Sterlin
|9,9847
|10,0348
|% -0,57
|
|Frank
|8,1960
|8,2454
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9444
|1,9541
|% -0,27
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|15,69
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,30
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.873
|2.946
|-35,67
|
|Yarım
|1.389
|1.425
|-17,25
|
|Çeyrek
|697
|713
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,08
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,11
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|0,42
|
Seans Raporu
14:09
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14:20GLRYH
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14:18
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 01 kaybederek (% -0.30 ) 1, 318
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14:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, TACTR, BTCIM, GLBMD, ISKPL, YAPRK, FADE, PKENT, EMNIS, AYCES