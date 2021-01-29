***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 14:12
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905981
BIST
16:011.478
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -20,32
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:017,3161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0181
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:018,8805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0234
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
16:01437,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,49
|Açılış
|: 437,92
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:59
|PKENT
|1.524,60
|21.895.188
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|587.575
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.781.367
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.452.705
|% 9,97
|
|KAPLM
|36,28
|7.298.748
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|BURVA
|45,18
|12.222.386
|% -7,80
|
|PARSN
|28,82
|188.982.048
|% -7,69
|
|GUBRF
|73,35
|2.013.550.354
|% 6,15
|
|GARAN
|9,35
|1.545.988.623
|% -0,43
|
|KOZAL
|116,20
|1.098.846.275
|% -1,02
|
|KARSN
|5,17
|1.037.434.977
|% 3,61
|
|DOHOL
|3,86
|1.031.598.136
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,34
|933.819.345
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,86
|1.031.598.136
|% 3,76
|
|KARSN
|5,17
|1.037.434.977
|% 3,61
|
|ODAS
|3,79
|649.365.524
|% -1,30
|
|GARAN
|9,35
|1.545.988.623
|% -0,43
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3188
|7,3234
|% -0,15
|
|Euro
|8,8829
|8,8871
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,9936
|10,0438
|% -0,48
|
|Frank
|8,1846
|8,2339
|% -0,48
|
|Riyal
|1,9410
|1,9508
|% -0,43
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|26,88
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,72
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-30,00
|
|Tam
|2.879
|2.954
|-28,01
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|-13,55
|
|Çeyrek
|698
|714
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,16
|
Seans Raporu
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