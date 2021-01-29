***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 14:12
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905991
BIST
16:311.479
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -19,27
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:317,2848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0494
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:318,8557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0482
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
16:31437,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,50
|Açılış
|: 437,93
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:29
|PKENT
|1.524,60
|21.918.057
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|612.081
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.877.417
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|LIDFA
|3,86
|39.826.300
|% 9,97
|
|BURVA
|44,10
|19.360.562
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|7.718.789
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|VAKFN
|8,40
|17.476.980
|% -8,10
|
|GUBRF
|72,80
|2.080.025.204
|% 5,35
|
|GARAN
|9,29
|1.695.901.459
|% -1,06
|
|KOZAL
|116,00
|1.192.930.451
|% -1,19
|
|DOHOL
|3,88
|1.103.785.939
|% 4,30
|
|KARSN
|5,16
|1.090.275.123
|% 3,41
|
|EKGYO
|2,34
|980.766.110
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,88
|1.103.785.939
|% 4,30
|
|KARSN
|5,16
|1.090.275.123
|% 3,41
|
|TSKB
|1,82
|335.110.436
|% 0,55
|
|GARAN
|9,29
|1.695.901.459
|% -1,06
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2857
|7,2912
|% -0,59
|
|Euro
|8,8553
|8,8606
|% -0,49
|
|Sterlin
|9,9858
|10,0358
|% -0,56
|
|Frank
|8,1706
|8,2198
|% -0,65
|
|Riyal
|1,9384
|1,9481
|% -0,57
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|27,91
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,21
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.944
|-20,00
|
|Tam
|2.883
|2.958
|-24,04
|
|Yarım
|1.393
|1.431
|-11,63
|
|Çeyrek
|699
|715
|-5,82
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,15
|
|B. Petrol
|55,61
|55,61
|0,51
|