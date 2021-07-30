***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 17:24
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TRR Fon Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953344
BIST
17:191.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,46
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
17:198,4425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0131
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:1910,0233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0453
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:19494,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -3,02
|Açılış
|: 494,17
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:19
|DOBUR
|14,08
|3.038.040
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.797.574
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.840.521
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|15.535.295
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.310.277
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|97.924.217
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.928.439
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,73
|143.361.568
|% -9,05
|
|MEGAP
|6,73
|143.361.568
|% -9,05
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,49
|1.283.589.018
|% 1,80
|
|KARSN
|4,51
|730.769.642
|% 7,38
|
|KRDMD
|7,83
|638.447.609
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,37
|602.288.217
|% 2,60
|
|EREGL
|20,02
|493.619.072
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,37
|602.288.217
|% 2,60
|
|KARSN
|4,51
|730.769.642
|% 7,38
|
|GARAN
|8,49
|1.283.589.018
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,83
|638.447.609
|% 0,77
|
|TRGYO
|3,55
|218.021.100
|% 5,97
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4370
|8,4408
|% -0,18
|
|Euro
|10,0101
|10,0181
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,7118
|11,7706
|% -0,53
|
|Frank
|9,2549
|9,3106
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2395
|2,2507
|% -0,40
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-4,08
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|3.273
|3.323
|-32,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-27,88
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,49
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,74
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|0,15
|
Seans Raporu
17:19
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17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 75 kaybederek (% -0.18 ) 1, 497
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17:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KARSN, TRKCM
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17:32XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 9, 446.00 milyon TL de
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17:32MEGAP
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