***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 17:24
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TTP Fon Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953347
BIST
17:221.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,41
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
17:228,4405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0151
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:2210,0240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0446
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:22493,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,21
|Açılış
|: 493,98
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:22
|DOBUR
|14,08
|3.038.040
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.797.574
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.539.543
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.310.277
|% 9,84
|
|EMKEL
|2,71
|33.134.636
|% 9,72
|
|METUR
|6,82
|97.932.510
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.932.596
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,72
|144.547.497
|% -9,19
|
|MEGAP
|6,72
|144.547.497
|% -9,19
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,47
|1.297.752.587
|% 1,56
|
|KARSN
|4,53
|735.324.362
|% 7,86
|
|KRDMD
|7,83
|641.749.853
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,38
|602.774.978
|% 3,03
|
|EREGL
|20,02
|494.386.779
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,38
|602.774.978
|% 3,03
|
|KARSN
|4,53
|735.324.362
|% 7,86
|
|GARAN
|8,47
|1.297.752.587
|% 1,56
|
|KRDMD
|7,83
|641.749.853
|% 0,77
|
|TRGYO
|3,54
|218.196.548
|% 5,67
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4348
|8,4405
|% -0,18
|
|Euro
|10,0156
|10,0240
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,7005
|11,7592
|% -0,63
|
|Frank
|9,2496
|9,3054
|% -0,51
|
|Riyal
|2,2391
|2,2503
|% -0,42
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-5,45
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|-29,29
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-14,17
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,09
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,50
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|0,21
|
Seans Raporu
17:22
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17:36SEKFK
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 5.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 526, 543 adet işlem
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17:35VBTYZ
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 370, 072 adet işlem
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17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 75 kaybederek (% -0.18 ) 1, 497
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17:32
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KARSN, GARAN
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17:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KARSN, TRKCM