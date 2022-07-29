***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 17:27
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049327
BIST
17:132.587
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 43,66
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.588
En Düşük
2.539
17:1317,9209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
17:1318,2364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0400
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
17:131.010,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,72
|Açılış
|: 1.010,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:13
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.121.605
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.106.512
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|32.447.939
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.481.092
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|13.440.735
|% -9,94
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,07
|44.296.806
|% -7,73
|
|THYAO
|50,20
|2.459.907.143
|% 1,01
|
|SASA
|44,32
|1.556.787.152
|% 6,13
|
|SISE
|21,64
|1.307.052.924
|% 1,88
|
|FROTO
|303,00
|1.300.108.846
|% 6,32
|
|TUPRS
|266,70
|1.036.477.662
|% 3,65
|
|EKGYO
|3,10
|719.130.654
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,71
|304.450.568
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,73
|749.610.931
|% 1,94
|
|ODAS
|3,73
|435.706.798
|% 0,27
|
|AKBNK
|8,60
|999.412.935
|% 1,06
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9083
|17,9209
|% -0,01
|
|Euro
|18,2209
|18,2364
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,5732
|21,6814
|% -0,92
|
|Frank
|18,6366
|18,7488
|% -0,38
|
|Riyal
|4,7514
|4,7752
|% -0,18
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,34
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.732
|6.798
|-36,00
|
|Yarım
|3.280
|3.324
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.661
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,17
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,53
|
Seans Raporu
17:13
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