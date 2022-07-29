***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 17:27
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049333
BIST
17:132.587
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 43,66
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.588
En Düşük
2.539
17:1317,9209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
17:1318,2364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0400
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
17:131.010,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,72
|Açılış
|: 1.010,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:13
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.114.023
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.073.349
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|32.444.390
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.481.092
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|13.402.801
|% -9,94
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,06
|44.244.923
|% -7,83
|
|THYAO
|50,20
|2.448.242.690
|% 1,01
|
|SASA
|44,36
|1.548.229.723
|% 6,23
|
|FROTO
|302,50
|1.295.128.912
|% 6,14
|
|SISE
|21,60
|1.281.847.377
|% 1,69
|
|TUPRS
|266,60
|1.033.264.859
|% 3,61
|
|EKGYO
|3,09
|718.299.887
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,70
|304.226.881
|% 5,59
|
|YKBNK
|4,72
|749.173.008
|% 1,72
|
|ODAS
|3,73
|434.823.645
|% 0,27
|
|AKBNK
|8,61
|998.993.616
|% 1,18
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9083
|17,9209
|% -0,01
|
|Euro
|18,2209
|18,2364
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,5745
|21,6827
|% -0,91
|
|Frank
|18,6358
|18,7481
|% -0,38
|
|Riyal
|4,7520
|4,7758
|% -0,17
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-0,22
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|6.713
|6.815
|5,00
|
|Tam
|6.717
|6.787
|-47,00
|
|Yarım
|3.273
|3.318
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.659
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,06
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,94
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:27IMASM
Yüzde 8.63 oranında artışla 79.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 018, 394 adet işlem
-
17:26OZKGY
Yüzde 6.53 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 862, 047 adet işlem
-
17:26OZKGY
Yüzde 6.53 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 862, 047 adet işlem
-
17:25SMRTG
Yüzde 5.62 oranında artışla 33.08 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 511, 746 adet işlem
-
17:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, FROTO, GUBRF