***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 17:27
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049335
BIST
17:162.588
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 45,14
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.589
En Düşük
2.539
17:1617,9196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0027
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
17:1618,2427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0337
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
17:161.010,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,94
|Açılış
|: 1.010,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:16
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.125.204
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.106.512
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|32.589.397
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.488.885
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|13.519.058
|% -9,94
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,10
|44.360.870
|% -7,43
|
|THYAO
|50,20
|2.470.379.169
|% 1,01
|
|SASA
|44,44
|1.569.915.910
|% 6,42
|
|SISE
|21,64
|1.318.974.528
|% 1,88
|
|FROTO
|302,90
|1.302.174.309
|% 6,28
|
|TUPRS
|266,80
|1.040.001.510
|% 3,69
|
|EKGYO
|3,10
|721.665.311
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,70
|304.491.841
|% 5,59
|
|YKBNK
|4,73
|750.178.463
|% 1,94
|
|ODAS
|3,73
|440.399.693
|% 0,27
|
|AKBNK
|8,61
|1.001.289.063
|% 1,18
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9083
|17,9196
|% -0,02
|
|Euro
|18,2236
|18,2427
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,5772
|21,6854
|% -0,90
|
|Frank
|18,6391
|18,7514
|% -0,37
|
|Riyal
|4,7523
|4,7761
|% -0,17
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|6.713
|6.815
|5,00
|
|Tam
|6.716
|6.786
|-48,00
|
|Yarım
|3.272
|3.317
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.658
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,07
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,25
|
Seans Raporu
17:16
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17:30PRZMA
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17:29PEGYO
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17:28XU100
Endeks 2, 588 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 75 üstünde . İşlem hacmi 26, 210.00 milyon TL de
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17:28IHYAY
Yüzde 6.15 oranında artışla 0.69 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 604, 267 adet işlem
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17:27IMASM
Yüzde 8.63 oranında artışla 79.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 018, 394 adet işlem