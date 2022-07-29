***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 17:27
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049336
BIST
17:262.591
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 48,16
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.592
En Düşük
2.539
17:2617,9256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
17:2618,2452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0312
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
17:261.011,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,17
|Açılış
|: 1.011,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:24
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.155.104
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.112.493
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|32.639.387
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.505.393
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|13.778.634
|% -9,94
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,08
|44.584.752
|% -7,63
|
|THYAO
|50,25
|2.606.839.705
|% 1,11
|
|SASA
|44,32
|1.628.680.750
|% 6,13
|
|SISE
|21,82
|1.459.646.428
|% 2,73
|
|FROTO
|302,70
|1.305.467.835
|% 6,21
|
|TUPRS
|267,10
|1.065.269.518
|% 3,81
|
|EKGYO
|3,09
|751.680.454
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,71
|305.077.936
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,73
|754.587.618
|% 1,94
|
|ODAS
|3,72
|452.053.064
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,58
|1.015.550.392
|% 0,82
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9094
|17,9221
|% 0,00
|
|Euro
|18,2203
|18,2409
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,5643
|21,6725
|% -0,96
|
|Frank
|18,6310
|18,7432
|% -0,41
|
|Riyal
|4,7527
|4,7765
|% -0,16
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|6.713
|6.815
|5,00
|
|Tam
|6.716
|6.786
|-48,00
|
|Yarım
|3.272
|3.317
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.658
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,07
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,25
|
Seans Raporu
17:24
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17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 51 artarak (% 1.99 ) 2, 283
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHGZT, KRPLS, YAYLA, UZERB, UTPYA, BEYAZ, ICBCT
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17:38
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOBUR, BRKO, EMNIS, KZBGY
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17:38
BEYAZ, GUBRF, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:38
ADEL, KONKA, MIPAZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında