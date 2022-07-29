***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 17:40
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049353
BIST
18:002.590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 46,79
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
18:0017,9235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
18:0018,3114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0350
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
18:001.015,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,09
|Açılış
|: 1.015,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.487.070
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.168.740
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|33.930.743
|% 9,86
|
|LIDFA
|8,85
|50.418.479
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.755.919
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|1.250.936
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.836.638
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|104.866.182
|% -9,89
|
|THYAO
|50,35
|2.962.116.714
|% 1,31
|
|SASA
|44,50
|2.067.078.184
|% 6,56
|
|SISE
|21,80
|1.833.615.482
|% 2,64
|
|FROTO
|303,20
|1.390.335.000
|% 6,39
|
|TUPRS
|266,30
|1.177.540.772
|% 3,50
|
|EKGYO
|3,09
|803.396.194
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,72
|382.674.380
|% 6,83
|
|YKBNK
|4,73
|895.254.342
|% 1,94
|
|TSKB
|2,64
|356.891.063
|% 1,15
|
|ODAS
|3,72
|484.951.616
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9038
|17,9263
|% 0,02
|
|Euro
|18,2925
|18,3075
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,7342
|21,8432
|% -0,18
|
|Frank
|18,7339
|18,8467
|% 0,14
|
|Riyal
|4,7550
|4,7789
|% -0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|6,26
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|0,23
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.750
|6.831
|-3,00
|
|Yarım
|3.289
|3.339
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.669
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,21
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,29
|
Seans Raporu
17:59
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17:59ASUZU
Yüzde 7.09 oranında artışla 262.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 632, 498 adet işlem
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Endeks 2, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 93 üstünde . İşlem hacmi 29, 084.00 milyon TL de
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17:58BTCIM
Yüzde 7.25 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 790, 128 adet işlem
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17:57UNLU
Yüzde 5.26 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 672, 520 adet işlem
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17:56AGHOL
Yüzde 8.45 oranında artışla 68.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 610 adet işlem