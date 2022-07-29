***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 17:40
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Rapo Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049357
BIST
17:492.589
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 45,67
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
17:4917,9220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
17:4918,3036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
17:491.014,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,24
|Açılış
|: 1.014,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:49
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.357.792
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.155.277
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|33.070.086
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.623.713
|% -9,97
|
|LIDFA
|8,85
|49.484.990
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.445.958
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|101.645.377
|% -9,89
|
|THYAO
|50,45
|2.854.756.887
|% 1,51
|
|SASA
|44,56
|1.962.320.069
|% 6,70
|
|SISE
|21,94
|1.714.936.286
|% 3,30
|
|FROTO
|302,50
|1.344.560.613
|% 6,14
|
|TUPRS
|265,50
|1.148.830.033
|% 3,19
|
|EKGYO
|3,08
|764.868.879
|% -2,22
|
|SKBNK
|1,70
|347.990.342
|% 5,59
|
|YKBNK
|4,75
|839.634.076
|% 2,37
|
|ODAS
|3,71
|474.418.526
|% -0,27
|
|TSKB
|2,63
|338.321.892
|% 0,77
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9104
|17,9220
|% 0,00
|
|Euro
|18,2839
|18,3036
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,6633
|21,7719
|% -0,51
|
|Frank
|18,6771
|18,7896
|% -0,16
|
|Riyal
|4,7557
|4,7796
|% -0,09
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|5,62
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.744
|6.816
|-18,00
|
|Yarım
|3.286
|3.332
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.666
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,24
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,18
|
Seans Raporu
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