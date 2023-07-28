***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2023 16:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176415
BIST
'
18:057.067
En Düşük
|Değişim
|: 3,08%
|| 211,17
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
18:0526,9478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0457
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
18:0529,7109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1568
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
18:051.699,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 15,07
|Açılış
|: 1.699,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.700,06
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|5.890,30
|75.361.084
|% 10,00
|
|DERHL
|14,41
|87.191.672
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|27.963.903
|% 10,00
|
|QNBFL
|123,20
|2.022.733
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|510.943.570
|% 10,00
|
|AVHOL
|128,90
|10.754.900
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|18.423.768
|% -9,99
|
|OYAYO
|40,56
|51.877.622
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,92
|198.438.389
|% -9,89
|
|PENTA
|24,60
|2.373.786.585
|% -9,49
|
|THYAO
|235,00
|12.227.720.783
|% 2,84
|
|YKBNK
|14,01
|10.561.596.874
|% 6,22
|
|SAHOL
|57,65
|6.074.543.838
|% 5,10
|
|KOZAL
|27,92
|6.051.224.268
|% 1,31
|
|ASTOR
|101,30
|5.750.167.217
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,01
|10.561.596.874
|% 6,22
|
|EKGYO
|8,50
|5.475.324.319
|% 0,35
|
|SKBNK
|3,14
|1.380.236.231
|% 5,02
|
|ISCTR
|15,06
|5.196.270.797
|% 4,80
|
|PETKM
|17,57
|5.659.526.683
|% 4,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9414
|26,9478
|% 0,17
|
|Euro
|29,7044
|29,7109
|% 0,53
|
|Sterlin
|34,5511
|34,7244
|% 0,55
|
|Frank
|30,9248
|31,1111
|% 0,19
|
|Riyal
|7,1619
|7,1979
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|15,02
|
|Altın Gr.
|1.698
|1.699
|13,87
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.067
|11.167
|24,00
|
|Yarım
|5.525
|5.609
|12,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.805
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|21,04
|21,06
|0,15
|
|B. Petrol
|83,50
|83,50
|-0,29
|
Seans Raporu
18:05
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17:56ATAKP
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 453 adet işlem