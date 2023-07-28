***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2023 16:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176425
BIST
'
18:057.067
En Düşük
|Değişim
|: 3,08%
|| 211,17
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
18:0526,9529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0508
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
18:0529,7243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1702
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
18:051.698,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 13,85
|Açılış
|: 1.698,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.700,06
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|238,80
|515.744.167
|% 10,00
|
|KCHOL
|134,20
|5.063.508.589
|% 10,00
|
|QNBFB
|56,65
|2.169.037
|% 10,00
|
|DERHL
|14,41
|87.191.758
|% 10,00
|
|POLTK
|5.890,30
|75.361.084
|% 10,00
|
|EDIP
|26,30
|18.425.109
|% -9,99
|
|OYAYO
|40,56
|51.878.839
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|10.804.527
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,92
|198.448.106
|% -9,89
|
|PENTA
|24,60
|2.375.603.196
|% -9,49
|
|THYAO
|235,00
|12.263.458.173
|% 2,84
|
|YKBNK
|13,95
|10.620.334.730
|% 5,76
|
|SAHOL
|57,75
|6.091.542.955
|% 5,29
|
|KOZAL
|27,92
|6.069.821.054
|% 1,31
|
|ASTOR
|101,30
|5.765.856.459
|% 0,00
|
|YKBNK
|13,95
|10.620.334.730
|% 5,76
|
|EKGYO
|8,50
|5.523.154.473
|% 0,35
|
|SKBNK
|3,12
|1.381.181.776
|% 4,35
|
|ISCTR
|15,05
|5.223.546.469
|% 4,73
|
|PETKM
|17,57
|5.678.644.424
|% 4,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9334
|26,9529
|% 0,19
|
|Euro
|29,7161
|29,7243
|% 0,58
|
|Sterlin
|34,5568
|34,7301
|% 0,56
|
|Frank
|30,9209
|31,1072
|% 0,18
|
|Riyal
|7,1622
|7,1981
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|17,00
|
|Altın Gr.
|1.698
|1.699
|13,85
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.068
|11.172
|29,00
|
|Yarım
|5.525
|5.612
|15,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.806
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|21,05
|21,08
|0,17
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|-0,10
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FORMT
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17:56ATAKP
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 453 adet işlem