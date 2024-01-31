***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.01.2024 13:50
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244265
BIST
'
16:128.476
En Düşük
|Değişim
|: 0,02%
|| 1,64
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
16:1230,3541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0036
|Açılış
|: 30,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
16:1232,9465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0075
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
16:121.987,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.988,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler16:12
|KRONT
|17,82
|63.382.020
|% 10,00
|
|EGPRO
|182,60
|112.641.462
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|40.842.611
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|34.254.577
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|703.864.302
|% 9,99
|
|DIRIT
|19,62
|6.367.122
|% -10,00
|
|ORMA
|162,90
|9.877.769
|% -10,00
|
|YAYLA
|11,19
|12.736.363
|% -9,98
|
|KBORU
|151,10
|369.222.262
|% -9,95
|
|CATES
|81,05
|2.686.404.698
|% -7,90
|
|THYAO
|269,25
|4.630.366.542
|% -1,01
|
|BINHO
|554,50
|2.697.182.182
|% 5,42
|
|CATES
|81,05
|2.686.404.698
|% -7,90
|
|ISCTR
|25,42
|2.319.334.431
|% -0,78
|
|EREGL
|43,22
|2.307.712.242
|% -0,28
|
|EKGYO
|10,00
|1.542.366.451
|% -1,48
|
|ZOREN
|4,70
|540.049.205
|% 1,29
|
|ISCTR
|25,42
|2.319.334.431
|% -0,78
|
|YKBNK
|21,68
|1.703.483.949
|% 0,46
|
|AKFGY
|2,07
|157.975.395
|% 2,48
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3465
|30,3541
|% 0,01
|
|Euro
|32,9377
|32,9465
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,3932
|38,5858
|% -0,04
|
|Frank
|35,0517
|35,2629
|% -0,06
|
|Riyal
|8,0701
|8,1106
|% 0,02
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|923,97
|928,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|977,54
|982,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,78
|2.039,18
|% 0,66
|