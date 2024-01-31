***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.01.2024 13:50
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244276
BIST
'
16:138.477
En Düşük
|Değişim
|: 0,04%
|| 3,00
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
16:1330,3531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 30,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
16:1332,9514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0124
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
16:131.988,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.987,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler16:13
|KRONT
|17,82
|63.382.020
|% 10,00
|
|AVHOL
|35,26
|184.651.889
|% 9,98
|
|YAPRK
|292,25
|316.457.731
|% 9,97
|
|ICUGS
|15,89
|15.811.305
|% 9,97
|
|EKIZ
|48,98
|2.430.500
|% 9,97
|
|DIRIT
|19,62
|6.367.122
|% -10,00
|
|ORMA
|162,90
|9.877.769
|% -10,00
|
|YAYLA
|11,19
|12.736.363
|% -9,98
|
|KBORU
|151,10
|369.222.262
|% -9,95
|
|CATES
|81,05
|2.686.404.698
|% -7,90
|
|BINHO
|554,50
|2.697.182.182
|% 5,42
|
|CATES
|81,05
|2.686.404.698
|% -7,90
|
|MIATK
|43,62
|2.280.012.843
|% 4,30
|
|EKGYO
|10,00
|1.542.366.451
|% -1,48
|
|REEDR
|28,32
|1.288.565.875
|% 1,58
|
|EKGYO
|10,00
|1.542.366.451
|% -1,48
|
|AKFGY
|2,07
|157.975.395
|% 2,48
|
|TSPOR
|1,58
|120.502.589
|% 1,94
|
|ODAS
|9,34
|682.490.115
|% 1,74
|
|QUAGR
|4,03
|248.228.876
|% 0,00
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3467
|30,3531
|% 0,01
|
|Euro
|32,9384
|32,9514
|% 0,04
|
|Sterlin
|38,3989
|38,5915
|% -0,03
|
|Frank
|35,0501
|35,2612
|% -0,06
|
|Riyal
|8,0698
|8,1102
|% 0,01
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|924,11
|925,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|977,87
|981,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,56
|81,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,57
|2.038,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:13
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16:28XU100
Endeks 8, 476 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 60, 047.00 milyon TL de
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16:28AYEN
Yüzde 4.15 oranında artışla 28.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 030, 585 adet işlem
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16:27SEKUR
Yüzde -3.09 oranında düşüşle 10.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 784, 472 adet işlem
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16:26BRKVY
Yüzde -3.03 oranında düşüşle 59.15 lira fiyatla işlem gören hissede 175, 559 adet işlem
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16:25POLTK
Yüzde 6.11 oranında artışla 21, 540.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 228 adet işlem