***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.01.2024 13:50
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244278
BIST
'
16:158.478
En Düşük
|Değişim
|: 0,04%
|| 3,42
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
16:1530,3460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0045
|Açılış
|: 30,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
16:1532,9519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0129
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
16:151.987,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,38
|Açılış
|: 1.987,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler16:15
|EGPRO
|182,60
|112.641.462
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|40.842.611
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|34.254.577
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|705.029.160
|% 9,99
|
|AVHOL
|35,26
|184.651.889
|% 9,98
|
|DIRIT
|19,62
|6.367.122
|% -10,00
|
|ORMA
|162,90
|9.877.769
|% -10,00
|
|YAYLA
|11,19
|12.736.363
|% -9,98
|
|KBORU
|151,10
|369.403.582
|% -9,95
|
|CATES
|80,45
|2.704.066.752
|% -8,58
|
|THYAO
|269,25
|4.649.821.601
|% -1,01
|
|CATES
|80,45
|2.704.066.752
|% -8,58
|
|BINHO
|554,00
|2.701.286.419
|% 5,32
|
|ISCTR
|25,44
|2.332.808.843
|% -0,70
|
|EREGL
|43,22
|2.312.630.709
|% -0,28
|
|EKGYO
|10,00
|1.544.122.710
|% -1,48
|
|ZOREN
|4,69
|540.519.572
|% 1,08
|
|ISCTR
|25,44
|2.332.808.843
|% -0,70
|
|YKBNK
|21,70
|1.708.996.698
|% 0,56
|
|AKFGY
|2,06
|158.685.218
|% 1,98
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3393
|30,3460
|% -0,01
|
|Euro
|32,9299
|32,9519
|% 0,04
|
|Sterlin
|38,4038
|38,5964
|% -0,02
|
|Frank
|35,0531
|35,2643
|% -0,05
|
|Riyal
|8,0705
|8,1109
|% 0,02
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,10
|% 0,66
|
|Platin
|923,94
|925,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|974,61
|978,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,40
|81,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,00
|2.038,34
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:30TETMT
Yüzde 8.63 oranında artışla 7, 990.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 510 adet işlem
-
16:29ESCOM
Yüzde 9.17 oranında artışla 59.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 412, 772 adet işlem
-
16:28XU100
Endeks 8, 476 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 60, 047.00 milyon TL de
-
16:28AYEN
Yüzde 4.15 oranında artışla 28.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 030, 585 adet işlem
-
16:27SEKUR
Yüzde -3.09 oranında düşüşle 10.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 784, 472 adet işlem