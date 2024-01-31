***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.01.2024 13:54
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244300
BIST
'
16:178.480
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 5,71
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
16:1730,3416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0089
|Açılış
|: 30,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
16:1732,9679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0289
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
16:171.990,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.990,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler16:17
|EGPRO
|182,60
|112.641.462
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|40.842.611
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|34.254.577
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|705.330.834
|% 9,99
|
|AVHOL
|35,26
|184.694.272
|% 9,98
|
|DIRIT
|19,62
|6.367.122
|% -10,00
|
|ORMA
|162,90
|9.877.769
|% -10,00
|
|YAYLA
|11,19
|12.736.363
|% -9,98
|
|KBORU
|151,10
|369.639.147
|% -9,95
|
|CATES
|79,95
|2.723.569.610
|% -9,15
|
|THYAO
|269,25
|4.652.446.060
|% -1,01
|
|CATES
|79,95
|2.723.569.610
|% -9,15
|
|BINHO
|554,00
|2.702.325.240
|% 5,32
|
|ISCTR
|25,46
|2.343.246.468
|% -0,62
|
|EREGL
|43,22
|2.321.463.948
|% -0,28
|
|EKGYO
|9,99
|1.548.558.765
|% -1,58
|
|ZOREN
|4,70
|541.035.655
|% 1,29
|
|ISCTR
|25,46
|2.343.246.468
|% -0,62
|
|YKBNK
|21,72
|1.737.198.680
|% 0,65
|
|AKFGY
|2,07
|159.496.700
|% 2,48
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3356
|30,3416
|% -0,03
|
|Euro
|32,9561
|32,9679
|% 0,09
|
|Sterlin
|38,4180
|38,6107
|% 0,02
|
|Frank
|35,0699
|35,2812
|% -0,00
|
|Riyal
|8,0706
|8,1111
|% 0,02
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,09
|23,12
|% 0,66
|
|Platin
|921,97
|927,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|977,74
|979,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,44
|81,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,95
|2.039,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:17
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16:32AKMGY
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Endeks 8, 476 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 60, 047.00 milyon TL de
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16:28AYEN
Yüzde 4.15 oranında artışla 28.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 030, 585 adet işlem