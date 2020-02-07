***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 16:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817647
BIST
17:14121.714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -569,68
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.483
17:146,0055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0177
|Açılış
|: 5,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
6,0055
En Düşük
5,9771
17:146,5828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5828
En Düşük
6,5576
17:14302,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,86
|Açılış
|: 302,46
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,60
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.482.837
|% 19,97
|
|ARENA
|13,00
|55.054.724
|% 18,07
|
|LINK
|34,00
|32.947.862
|% 15,18
|
|AYCES
|11,59
|6.024.006
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|DOKTA
|54,45
|73.298.576
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,57
|878.317.202
|% -1,15
|
|GUSGR
|2,86
|633.716.547
|% 7,92
|
|KRDMD
|2,94
|430.276.943
|% 0,00
|
|SODA
|6,56
|357.538.653
|% 2,82
|
|GARAN
|12,10
|330.132.950
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,24
|288.540.430
|% 5,08
|
|GUSGR
|2,86
|633.716.547
|% 7,92
|
|KRDMD
|2,94
|430.276.943
|% 0,00
|
|ODAS
|2,25
|261.886.527
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,14
|325.047.842
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7274
|7,7662
|% 0,14
|
|Frank
|6,1140
|6,1508
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5935
|1,6015
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|4,49
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,67
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|4,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|8,07
|
|Yarım
|963
|988
|3,91
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,45
|54,45
|-0,48
|
Seans Raporu
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17:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -905, 59 kaybederek (% -0.62 ) 145, 753
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17:20GYHOL
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 29.22 lira fiyatla işlem gören hissede 561, 705 adet işlem