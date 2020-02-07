***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 16:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817649
BIST
17:33121.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -831,31
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.287
17:336,0447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0569
|Açılış
|: 5,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
6,0479
En Düşük
5,9771
17:336,6372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0586
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,6372
En Düşük
6,5576
17:33303,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,38
|Açılış
|: 303,98
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
304,39
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.490.200
|% 19,97
|
|ARENA
|12,80
|57.658.706
|% 16,26
|
|AYCES
|11,59
|6.024.006
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|LINK
|33,60
|33.602.519
|% 13,82
|
|DOKTA
|54,45
|73.508.644
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,35
|49.452
|% -5,43
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,53
|934.165.410
|% -1,42
|
|GUSGR
|2,83
|655.842.634
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,93
|453.953.323
|% -0,34
|
|SODA
|6,52
|372.189.026
|% 2,19
|
|GARAN
|12,08
|342.998.634
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,23
|298.689.849
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,83
|655.842.634
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,93
|453.953.323
|% -0,34
|
|ODAS
|2,24
|273.579.292
|% -0,44
|
|YKBNK
|3,14
|333.441.927
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7656
|7,8046
|% 0,63
|
|Frank
|6,1472
|6,1842
|% 0,48
|
|Riyal
|1,6002
|1,6083
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|5,95
|
|Altın Gr.
|303
|303
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.004
|2.034
|11,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|10,93
|
|Yarım
|965
|990
|5,29
|
|Çeyrek
|484
|495
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,00
|
|B. Petrol
|54,59
|54,59
|-0,34
|
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