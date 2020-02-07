***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 16:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817650
BIST
17:09121.750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -534,03
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.483
17:095,9965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0087
|Açılış
|: 5,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9966
En Düşük
5,9771
17:096,5713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0073
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
17:09302,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,57
|Açılış
|: 302,17
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,60
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.482.829
|% 19,97
|
|ARENA
|13,05
|54.315.555
|% 18,53
|
|LINK
|34,16
|32.801.436
|% 15,72
|
|BUCIM
|7,78
|49.534.667
|% 15,60
|
|AYCES
|11,59
|6.020.529
|% 14,98
|
|DOKTA
|54,45
|73.275.217
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,60
|865.028.190
|% -0,95
|
|GUSGR
|2,89
|604.502.454
|% 9,06
|
|KRDMD
|2,94
|422.560.682
|% 0,00
|
|SODA
|6,55
|354.514.037
|% 2,66
|
|GARAN
|12,09
|324.352.773
|% -1,47
|
|IHLGM
|1,24
|287.089.496
|% 5,08
|
|GUSGR
|2,89
|604.502.454
|% 9,06
|
|KRDMD
|2,94
|422.560.682
|% 0,00
|
|ODAS
|2,25
|261.531.144
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,13
|323.209.447
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7273
|7,7661
|% 0,14
|
|Frank
|6,1137
|6,1505
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5934
|1,6014
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|2,46
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,57
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|4,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|7,80
|
|Yarım
|963
|988
|3,78
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,30
|54,30
|-0,63
|