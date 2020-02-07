***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 16:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817654
BIST
17:03121.811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -473,06
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.483
17:035,9959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0081
|Açılış
|: 5,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9966
En Düşük
5,9771
17:036,5708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0078
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
17:03302,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,57
|Açılış
|: 302,17
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,60
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.482.829
|% 19,97
|
|ARENA
|13,05
|53.149.355
|% 18,53
|
|LINK
|34,18
|32.665.968
|% 15,79
|
|BUCIM
|7,77
|48.888.620
|% 15,45
|
|AYCES
|11,59
|6.020.529
|% 14,98
|
|DOKTA
|54,45
|73.231.331
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,59
|857.016.138
|% -1,02
|
|GUSGR
|2,90
|570.308.506
|% 9,43
|
|KRDMD
|2,94
|422.344.283
|% 0,00
|
|SODA
|6,58
|348.746.206
|% 3,13
|
|GARAN
|12,08
|319.833.037
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,23
|286.461.627
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,90
|570.308.506
|% 9,43
|
|KRDMD
|2,94
|422.344.283
|% 0,00
|
|ODAS
|2,25
|260.901.913
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,14
|311.509.348
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7291
|7,7679
|% 0,16
|
|Frank
|6,1152
|6,1520
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5931
|1,6011
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,81
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|4,00
|
|Tam
|1.994
|2.044
|8,62
|
|Yarım
|964
|989
|4,17
|
|Çeyrek
|483
|494
|2,09
|
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